В Москве ожидается до 30 градусов тепла и местами кратковременный дождь с грозой
08:45 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 15 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 30 мая объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, синоптики предупреждают о риске природных пожаров. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.
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