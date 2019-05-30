Российская разведка вмешивалась в выборы президента США в 2016 году - Мюллер

09:00 Источник: Эхо Москвы

Российская разведка вмешивалась в выборы президента США 2016-ого года. Об этом заявил спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер:

- Как утверждает большое жюри в обвинительном заключении, российские офицеры разведки, которые являются частью российской армии, предприняли согласованную атаку на нашу политическую систему. В обвинительном заключении утверждается, что они использовали сложные кибер-методы для взлома компьютеров и сетей, используемых в кампании Хиллари Клинтон. Они украли личную информацию, а затем выпустили эту информацию под фальшивыми именами в Интернете, а также через организацию Wikileaks. Эта операция разработана и рассчитана таким образом, чтобы вмешаться в наши выборы и нанести ущерб кандидату в президенты



Мюллер добавил, что сейчас, после окончания расследования, он уходит из министерства юстиции. Он подчеркнул, что считают свою миссию завершенной.



Расследование длилось 22 месяца. Эхо Москвы

