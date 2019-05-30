Правительство может выделить на доплаты к пенсии еще около 4 млрд рублей
09:05 30.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб. Эти деньги планируется направить на софинансирование региональной социальной доплаты.
Кроме того, бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых, для выдачи субсидий на господдержку фонда «Центр защиты прав граждан», на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения и обратно и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения. Говорит Москва
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