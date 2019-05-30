Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
09:20 30.05.2019 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые правила касаются семей, где ребенок уже проживает с инфицированными родителями, а также «с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств». Коммерсантъ
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