Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит C, усыновлять детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила касаются семей, где ребенок уже проживает с инфицированными родителями, а также «с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств». Коммерсантъ

