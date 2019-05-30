Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"

09:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым гражданам РФ жить «чуть-чуть впроголодь». Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России так прокомментировал исследование американских учёных о пользе интервальных тренировок.

Накануне портал MedicalXpress представил работу специалистов США, согласно которой у занимавшихся спортом людей массовая доля жира сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.



«Надо не забывать, что объём потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал Онищенко, передаёт RNS. По его словам, пожилым людям можно нагружать себя физическими тренировками только при отсутствии проблем с сердцем.



Бывший главный санитарный врач также подчеркнул, что любой человек с избыточным весом находится либо в недиагностированной стадии диабета, либо уже на ранней стадии заболевания. Говорит Москва

