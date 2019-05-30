В Китае заявили о "протекционистской дубине" США
10:00 30.05.2019 Источник: Известия
США используют экономический терроризм и «протекционистскую дубину» для развязывания торговых войн против других стран, заявил 30 мая замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
В ходе брифинга дипломат подчеркнул, что Пекин выступает категорически против санкций и провоцирования торговых войн, которые «являются экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей».
«В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации», — цитирует Ханьхуэя ТАСС.
Он подчеркнул, что действия, предпринимаемые администрацией США, негативно сказываются на мировой экономике. Известия
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