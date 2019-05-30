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НОВОСТИ

На Украине командир авиационной бригады погиб в результате крушения вертолета

10:05 30.05.2019 Источник: РБК

В Ровенской области Украины разбился вертолет Ми-8, на борту которого находился командир 16-й отдельной бригады армейской авиации и еще три члена экипажа. Все они погибли. 

Причины авиакатастрофы неизвестны. РБК


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