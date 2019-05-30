На Украине командир авиационной бригады погиб в результате крушения вертолета

10:05 Источник: РБК

В Ровенской области Украины разбился вертолет Ми-8, на борту которого находился командир 16-й отдельной бригады армейской авиации и еще три члена экипажа. Все они погибли.

Причины авиакатастрофы неизвестны. РБК



