Нетаньяху не удалось сформировать коалицию, кнессет объявил о самороспуске
10:20 30.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Израильский кнессет (парламент) принял решение о самороспуске, что приведет к новым выборам. Лидеру партии "Ликуд", действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху впервые в истории страны не удалось сформировать коалицию в отведенный срок.
В ходе голосования 74 парламентария проголосовали за роспуск кнессета, еще 45 проголосовали против. Крайний срок для создания правящей коалиции истек в ночь на четверг.
Новые выборы назначены на 17 сентября. "Ликуд" объявила, что примет в них участие.
Главным препятствием на пути к коалиции казался Авигдор Либерман, выходец из Молдовы и лидер партии "Наш дом Израиль", за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР.
Нетаньяху обвинил Либермана в том, что тот специально не захотел вступать с ним в коалицию, чтобы получить больше кресел в кнессете на внеочередных сентябрьских выборах. "Он тащит страну к очередным выборам во второй раз, просто потому что хочет больше мандатов", - сказал Нетаньяху.
Предыдущие выборы, в которых "Ликуд" получил 35 из 120 парламентских кресел, прошли в апреле. Русская служба Би-би-си
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