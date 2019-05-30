0
0
114
НОВОСТИ

Анкара разместит F-35 вне зоны покрытия С-400 - посол

11:00 30.05.2019 Источник: Коммерсант.ru

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил посол Турции в США Сердар Кылыч. «С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400»,— сообщил он в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат сказал, что на ЗРС будут работать только турецкие военные.

Господин Кылыч отметил, что израильские F-35 летают над Сирией, где есть российские С-400, и это не вызывает вопросов у США. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 30.05.2019
Погружение в сон на время дальнего космического полета обессилит космонавтов - ИМБП
0
25
12:00 30.05.2019
Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту
0
34
11:35 30.05.2019
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
0
80
11:20 30.05.2019
Граждане, возможно, будут получать личные пенсии с 55-60 лет
0
99
11:05 30.05.2019
Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
0
114
10:36 30.05.2019
Самолет A320 аварийно сел в Шереметьево
0
142
10:20 30.05.2019
Нетаньяху не удалось сформировать коалицию, кнессет объявил о самороспуске
0
171
10:05 30.05.2019
На Украине командир авиационной бригады погиб в результате крушения вертолета
0
184
10:00 30.05.2019
В Китае заявили о "протекционистской дубине" США
0
187
09:32 30.05.2019
Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
0
231

Возврат к списку