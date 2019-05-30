Анкара разместит F-35 вне зоны покрытия С-400 - посол

11:00 Источник: Коммерсант.ru

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил посол Турции в США Сердар Кылыч. «С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400»,— сообщил он в Вашингтоне (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат сказал, что на ЗРС будут работать только турецкие военные.



Господин Кылыч отметил, что израильские F-35 летают над Сирией, где есть российские С-400, и это не вызывает вопросов у США. Коммерсантъ

