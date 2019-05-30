0
0
0
НОВОСТИ

Самолет A320 аварийно сел в Шереметьево

10:36 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет А320 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, самолет А 320 в Шереметьево совершил аварийную посадку. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн ", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 30.05.2019
Нетаньяху не удалось сформировать коалицию, кнессет объявил о самороспуске
0
48
10:05 30.05.2019
На Украине командир авиационной бригады погиб в результате крушения вертолета
0
75
10:00 30.05.2019
В Китае заявили о "протекционистской дубине" США
0
83
09:32 30.05.2019
Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
0
134
09:20 30.05.2019
Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
0
136
09:05 30.05.2019
Правительство может выделить на доплаты к пенсии еще около 4 млрд рублей
0
148
09:00 30.05.2019
Российская разведка вмешивалась в выборы президента США в 2016 году - Мюллер
0
173
08:45 30.05.2019
В Москве ожидается до 30 градусов тепла и местами кратковременный дождь с грозой
0
178
08:30 30.05.2019
Будапешт: Трое погибших и 16 пропавших без вести в результате опрокидывания прогулочного катера на Дунае
0
178
08:15 30.05.2019
Вашингтон планирует продолжать политику давления на Иран - Госдеп США
0
197

Возврат к списку