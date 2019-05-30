Самолет A320 аварийно сел в Шереметьево

10:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет А320 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, самолет А 320 в Шереметьево совершил аварийную посадку. К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн ", - сказал собеседник агентства.

