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Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

11:05 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Леонов, которому в четверг исполнилось 85 лет, награжден "за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность".

Среди других награжденных - актеры Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени).

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