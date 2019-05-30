Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
11:05 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что Леонов, которому в четверг исполнилось 85 лет, награжден "за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность".
Среди других награжденных - актеры Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени).
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