Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил космонавта Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Леонов, которому в четверг исполнилось 85 лет, награжден "за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность".



Среди других награжденных - актеры Александр Ширвиндт (орден "За заслуги перед Отечеством" I степени), Андрей Мягков и Людмила Полякова (ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени).

