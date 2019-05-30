Граждане, возможно, будут получать личные пенсии с 55-60 лет
11:20 30.05.2019 Источник: Известия
Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60. Депутатский законопроект об этом может вступить в силу в 2019 году, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что в целом поддерживают документ. Такая мера уравняет в правах всех клиентов добровольной системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Впрочем, некоторые из них указывают, что вообще не стоит привязываться к общегосударственным границам выхода на пенсию. Гражданам следует дать право самостоятельно назначать возраст для получения своих накоплений.
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