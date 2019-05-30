Погружение в сон на время дальнего космического полета обессилит космонавтов - ИМБП

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погружение экипажа космического корабля в длительный искусственный сон на время полета к другим планетам может привести к тому, что после пробуждения у космонавтов будет снижена работоспособность и будут хуже функционировать все системы организма. Для восстановления им потребуется очень много занятий спортом, рассказала в интервью ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико- биологических проблем РАН, доктор биологических наук Елена Фомина.

По ее словам, сейчас вопрос погружения космонавтов в длительный сон - гибернацию - и его последствия еще не достаточно изучены. В условиях невесомости организм очень быстро начинает терять физическую работоспособность, и очень быстро деградируют все системы человека. Это может поставить под угрозу положительный исход всей миссии, так как существует вероятность, что после пробуждения космонавты не смогут выполнять операторские функции на планете.



"На Земле вы можете себе позволить полениться, не пойти в спортзал. В космосе вы не можете себе позволить не заниматься спортом...Если в автономном полете экипаж будет погружен в сон, то основным заданием космонавтов после пробуждения станет усиленная тренировка и восстановление формы. Это отдельная тема, надо делать длительные эксперименты в гипокинезии (недостаточная двигательная активность - прим. ТАСС) и невесомости, смотреть эффекты и скорость восстановления", - сказала ученый.



Как рассказала Фомина, во время работы МКС был случай, когда сломалась беговая дорожка - основной тренажер в российской системе профилактики. В результате космонавты, которые находились в то время на орбите не имели возможности заниматься спортом и очень тяжело переживали период восстановления после приземления.

