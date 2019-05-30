Глава Нацбанка сообщил о сокращении золотовалютных резервов Украины
12:20 30.05.2019 Источник: Lenta.ru
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в мае 2019 года золотовалютные резервы страны сократились на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Запасы золота были урезаны с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. По данным издания, это произошло из-за большой суммы выплат по государственному долгу. В этом месяце они составили около двух миллиардов долларов.
Также Смолий рассказал, что до конца 2019 года Украине нужно выплатить пять миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга. Власти страны рассчитывают, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит еще два миллиарда долларов, что поможет сбалансировать выплаты. В МВФ подчеркнули, что следующий транш будет перечислен только после избрания новой Верховной Рады и формирования правительства.
27 мая стало известно, что за месяц госдолг Украины вырос в долларовом выражении на 1,3 процента. По состоянию на 30 апреля совокупный госдолг равняется 79,8 миллиарда долларов.
26 мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить дефолт по внешнему долгу. Коломойский считает, что в случае невыполнения внешних обязательств Украине нечего опасаться, поскольку и Греция, и Аргентина реструктурировали долги и у них «все в порядке».
Зеленский отказался объявлять дефолт. Президент намерен продолжить сотрудничество с МВФ и соблюдать обязательства перед западными партнерами. Lenta.Ru
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