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НОВОСТИ

Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

12:32 30.05.2019 Источник: Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".

Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим данный орган управления из состава национальных Сил самообороны, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба Центрального командования Сил быстрого реагирования. 

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