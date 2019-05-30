Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии

12:32 Источник: Интерфакс

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".

Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим данный орган управления из состава национальных Сил самообороны, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба Центрального командования Сил быстрого реагирования.