Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии
12:32 30.05.2019 Источник: Интерфакс
Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".
Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим данный орган управления из состава национальных Сил самообороны, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба Центрального командования Сил быстрого реагирования.
НОВОСТИ
- 13:32 30.05.2019
- В Шотландии могут провести второй референдум о выходе из Соединенного королевства
- 13:20 30.05.2019
- Территория Афганистана не будет использоваться против России - политофис "Талибана"
- 13:05 30.05.2019
- Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана
- 13:00 30.05.2019
- Кремль трезво оценивает уровень благосостояния россиян и знает, как его повысить - Песков
- 12:20 30.05.2019
- Глава Нацбанка сообщил о сокращении золотовалютных резервов Украины
- 12:05 30.05.2019
- Погружение в сон на время дальнего космического полета обессилит космонавтов - ИМБП
- 12:00 30.05.2019
- Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту
- 11:35 30.05.2019
- Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
- 11:20 30.05.2019
- Граждане, возможно, будут получать личные пенсии с 55-60 лет
- 11:05 30.05.2019
- Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать