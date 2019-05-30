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Кремль трезво оценивает уровень благосостояния россиян и знает, как его повысить - Песков

13:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента РФ трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния граждан страны и знает, как его повысить. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду.

"Относимся к этому трезво, - отметил он. -Мы видим и понимаем, что происходит, но главное, что руководство [страны] четко знает, что нужно делать, чтобы эту тенденцию изменить в сторону позитивного результата".

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