Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

13:05 Источник: Эхо Москвы

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании приняли постановление о присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, передал корреспондент агентства.

За принятие данного вопроса депутаты проголосовали единогласно.



«Как вам известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев во время торжественного принесения присяги президента Республики Казахстан внес предложение о присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе «Почетный сенатор». В соответствии с положением, решение о присвоении статуса принимается на заседании сената», — сказала спикер сената Дарига Назарбаева на пленарном заседании сената в четверг. Эхо Москвы

