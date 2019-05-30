Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана
13:05 30.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании приняли постановление о присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, передал корреспондент агентства.
За принятие данного вопроса депутаты проголосовали единогласно.
«Как вам известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев во время торжественного принесения присяги президента Республики Казахстан внес предложение о присвоении статуса «почетный сенатор» первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе «Почетный сенатор». В соответствии с положением, решение о присвоении статуса принимается на заседании сената», — сказала спикер сената Дарига Назарбаева на пленарном заседании сената в четверг. Эхо Москвы
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