Территория Афганистана не будет использоваться против России - политофис "Талибана"

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация талибов на встрече со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым подтвердила, что территория Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель политического офиса движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) в Катаре Мухаммад Сохаил Шахин по итогам межафганских переговоров в Москве.

"Была очень хорошая встреча с Кабуловым. Мы обсудили отношения между Афганистаном и Россией. Мы подтвердили Кабулову, что земля Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.