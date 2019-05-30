В Шотландии могут провести второй референдум о выходе из Соединенного королевства
13:32 30.05.2019 Источник: Газета.Ru
Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, пишет The Guardian.
Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.
Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что данное голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit».
В прошлом году СМИ сообщали, что Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума. Газета.Ru
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