В Шотландии могут провести второй референдум о выходе из Соединенного королевства

13:32 Источник: Газета.Ru

Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, пишет The Guardian.

Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.



Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что данное голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit».



В прошлом году СМИ сообщали, что Шотландия может выйти из состава Британии без второго референдума. Газета.Ru

