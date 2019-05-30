Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.



Перед голосованием Гройсман заявил, что примет любое решение Рады. "Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это - позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность", - сказал он.



Сразу после голосования Гройсман заявил, что готов продолжить работу, отметив, что в стране сейчас сложное положение.

