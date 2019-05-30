Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины
14:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых.
Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.
Перед голосованием Гройсман заявил, что примет любое решение Рады. "Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это - позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность", - сказал он.
Сразу после голосования Гройсман заявил, что готов продолжить работу, отметив, что в стране сейчас сложное положение.
НОВОСТИ
- 15:12 30.05.2019
- Великобритания позволила увеличить количество российских дипломатов - СМИ
- 15:00 30.05.2019
- Владимир Зеленский предложил Раде отправить в отставку глав СБУ, МИДа и Минобороны
- 14:32 30.05.2019
- Канадский мусор вывезут с Филиппин
- 14:12 30.05.2019
- Япония считает неприемлемым рост российского военного присутствия на южных Курилах - МИД
- 13:32 30.05.2019
- В Шотландии могут провести второй референдум о выходе из Соединенного королевства
- 13:20 30.05.2019
- Территория Афганистана не будет использоваться против России - политофис "Талибана"
- 13:05 30.05.2019
- Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана
- 13:00 30.05.2019
- Кремль трезво оценивает уровень благосостояния россиян и знает, как его повысить - Песков
- 12:32 30.05.2019
- Шойгу посетил боевое командование Сухопутных войск японской армии
- 12:20 30.05.2019
- Глава Нацбанка сообщил о сокращении золотовалютных резервов Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать