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Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

14:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых.

Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе.

Перед голосованием Гройсман заявил, что примет любое решение Рады. "Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это - позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность", - сказал он.

Сразу после голосования Гройсман заявил, что готов продолжить работу, отметив, что в стране сейчас сложное положение. 

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