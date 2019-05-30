Япония считает неприемлемым рост российского военного присутствия на южных Курилах - МИД
14:12 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Токио считает наращивание российского военного присутствия в южной части Курильских островов неприемлемым. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Что касается военного наращивания РФ на "северных территориях" (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС), то это неприемлемо с юридической точки зрения нашей стороны", - сказал министр.
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