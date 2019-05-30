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НОВОСТИ

Канадский мусор вывезут с Филиппин

14:32 30.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Контейнеры с мусором, ставшие причиной конфликта между Филиппинами и Канадой, отправят в североамериканскую страну.

Спор между Филиппинами и Канадой начался из-за 100 контейнеров с мусором, которые 5 лет назад незаконно ввезла на архипелаг частная компания. Согласно маркировке, в них должен был находиться перерабатываемый пластик, при этом по факту в контейнерах был смешанный мусор. Манила потребовала от Оттавы вывезти отходы обратно, канадская сторона в итоге согласилась и обещала полностью оплатить транспортировку и утилизацию отходов. Но разногласия между странами переросли в дипломатический конфликт 15 мая – Оттава не уложилась в установленный срок, после чего Филиппины заявили об отзыве из Канады своего посла и консулов. Еще через неделю стало известно, что власти страны наняли частную судоходную компанию, чтобы вывезти контейнеры и оставить их в территориальных водах Канады.

Власти Малайзии также ранее заявили о намерении вернуть сотни тонн мусора в страны, откуда они были нелегально привезены. В Куала-Лумпуре подчеркнули, что не допустят превращение государства в свалку для отходов из развитых стран. Эхо Москвы

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