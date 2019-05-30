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Владимир Зеленский предложил Раде отправить в отставку глав СБУ, МИДа и Минобороны

15:00 30.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский предложил Раде отправить в отставку глав СБУ, МИДа и Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Украины.

Ранее все эти чиновники — Василий Грицак, Павел Климкин и Степан Полторак — подавали заявление об отставке. Сообщается, что также администрация президента готовит документы об увольнении Юрия Луценко с поста генпрокурора страны.

Сегодня Рада рассматривала вопрос об отставке премьера Владимира Гройсмана, но отклонила его.

Владимир Зеленский сразу после инаугурации 20 мая призвал членов правительства уволиться и дать место молодым.  Говорит Москва

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