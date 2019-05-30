Великобритания позволила увеличить количество российских дипломатов - СМИ

15:12 Источник: Эхо Москвы

Великобритания впервые после инцидента с отравлением в Солсбери позволила увеличить количество российских дипломатов в посольстве в Лондоне, — сообщает издание Таймс.

После покушения на жизнь бывшего сотрудника ГРУ и его дочери Лондон выслал более двадцати «незарегистрированных сотрудников (российской) разведки», — напоминает Таймс. – Увеличение количества сотрудников посольства, о котором стало известно газете, по мнению экспертов, может быть расценено Москвой как слабость. Источник издания признал, что некоторые каналы связи, закрытые после инцидента, открылись вновь. Это было сделано для того, чтобы военная позиция Великобритании в Восточной Европе, в частности, усиление присутствия британских сил в Прибалтике, не было воспринято Москвой как подготовка к войне. Представитель лондонского МИДа отказался обсуждать, сколько дипломатических виз было выдано за последнее время России, заметив, что укомплектование штатов дипмиссий проходит в рамках мер, принятых после Солсбери. Таймс напоминает о недавней поездке в Москву заместителя советника по национальной безопасности Кристиана Тернера, который провел ряд встреч с российскими официальными лицами, цитата, «с целью налаживания отношений».

В середине мая новым послом Великобритании в России стала Дебора Броннерт. По некоторым данным, Москва также сменит своего посла в Лондоне. Сейчас дипмиссию возглавляет Александр Яковенко. Эхо Москвы