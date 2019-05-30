Дума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные ДТП" с жертвами
15:32 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об ужесточении уголовного наказания за совершение дорожно- транспортных происшествий (ДТП) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.
Депутаты внесли поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Законом в случае причинения тяжкого вреда здоровью ответственность для виновников ДТП увеличивается с 4 лет до 3-7 лет лишения свободы, при гибели человека - с 2-7 лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с 4-9 лет до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ ужесточаются санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.
Фактически, как пояснил один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, новыми нормами ответственность за "пьяные ДТП" приравнивается к наказанию за умышленное убийство.
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