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Монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира - Путин

16:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологии искусственного интеллекта, которая позволяет принимать быстрые решения и повысить эффективность управления. Об этом он заявил на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности", - подчеркнул глава государства. "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - добавил Путин.

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