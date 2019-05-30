Монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира - Путин
16:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологии искусственного интеллекта, которая позволяет принимать быстрые решения и повысить эффективность управления. Об этом он заявил на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.
"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности", - подчеркнул глава государства. "Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - добавил Путин.
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