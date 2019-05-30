ЦБ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд и продолжить их накапливать, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"500 млрд долларов - это не цель, это ориентировочная сумма, которую мы считаем важной для экономики иметь, чтобы резервы создавали достаточный запас прочности. Такой уровень резервов достаточен для кризисных эпизодов. Мы почти достигли этого уровня, вполне возможно, в ближайшее время мы уже превысим эту планку и дальше будет происходить накопление в рамках бюджетного правила. Дополнительных ориентиров не предполагается", - сказала она.