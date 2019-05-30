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НОВОСТИ

Австрийское правительство впервые возглавила женщина

16:32 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий.

"Я уполномачиваю госпожу председателя сформировать новое правительство", - сказал Ван дер Беллен.

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