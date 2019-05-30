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Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2023 года

17:00 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено в четверг занимающимся вопросами закупок управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государства, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

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