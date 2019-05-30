Пассажирский поезд загорелся в Амурской области - СМИ

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Амурской области загорелся пассажирский поезд. Инцидент произошёл на станции Горелый в Сковородинском районе.

Как сообщает РЕН ТВ, там загорелась секция тепловоза пассажирского поезда.



Состав следовал из Хабаровска в Нерюнгри. Во время движения локомотив загорелся. По словам очевидцев, эвакуировали несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.



Через несколько часов поезд продолжил движение по маршруту. Говорит Москва

