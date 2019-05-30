Пассажирский поезд загорелся в Амурской области - СМИ
17:12 30.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Амурской области загорелся пассажирский поезд. Инцидент произошёл на станции Горелый в Сковородинском районе.
Как сообщает РЕН ТВ, там загорелась секция тепловоза пассажирского поезда.
Состав следовал из Хабаровска в Нерюнгри. Во время движения локомотив загорелся. По словам очевидцев, эвакуировали несколько сотен пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
Через несколько часов поезд продолжил движение по маршруту. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:40 30.05.2019
- Получивших отказ в убежище в Финляндии могут обязать носить электронные браслеты на ноге
- 17:00 30.05.2019
- Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2023 года
- 16:32 30.05.2019
- Австрийское правительство впервые возглавила женщина
- 16:12 30.05.2019
- ЦБ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд
- 16:00 30.05.2019
- Монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира - Путин
- 15:32 30.05.2019
- Дума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные ДТП" с жертвами
- 15:12 30.05.2019
- Великобритания позволила увеличить количество российских дипломатов - СМИ
- 15:00 30.05.2019
- Владимир Зеленский предложил Раде отправить в отставку глав СБУ, МИДа и Минобороны
- 14:32 30.05.2019
- Канадский мусор вывезут с Филиппин
- 14:12 30.05.2019
- Япония считает неприемлемым рост российского военного присутствия на южных Курилах - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать