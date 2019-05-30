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Получивших отказ в убежище в Финляндии могут обязать носить электронные браслеты на ноге

17:40 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беженцев, которые получили от финских властей отказ в убежище, могут обязать носить на ноге специальные электронные браслеты для отслеживания их перемещений, пока они находятся на территории Финляндии. Об этом сообщила в четверг газета "Хельсингин саномат" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, эту меру обсуждают сейчас партии, которые будут формировать новое правительство страны под руководством социал-демократов.

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