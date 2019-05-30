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НОВОСТИ

В Киеве решили "наказать" российских археологов за раскопки в Крыму

18:21 30.05.2019 Источник: Интерфакс

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициирует введение ограничительных мер по отношению к 28 юридическим лицам научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в археологических раскопках на территории Крыма и Севастополя.

"Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

В украинском министерстве отметили, что на протяжении пяти лет Россия активно проводит в Крыму незаконные, с точки зрения Киева, археологические раскопки, к которым привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений РФ. Активное участие в раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были зарегистрированы как российские юридические лица, что Киев также считает незаконным.

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