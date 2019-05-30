Эесперт МАК назвал дату промежуточного отчета о крушении "Суперджета" в Шереметьево

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая. Об этом сообщил ТАСС в четверг ведущий эксперт комитета Владимир Кофман.

"Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений", - сказал Кофман в кулуарах форума "Безопасность на транспорте", отвечая на соответствующий вопрос.