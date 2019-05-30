Зеленский: У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны

19:20 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом (Robert Portman) обсудил ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

"У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.