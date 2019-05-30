0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский: У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны

19:20 30.05.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом (Robert Portman) обсудил ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

"У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны, что является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 30.05.2019
Цена на нефть марки Brent ползет вниз
0
17
18:45 30.05.2019
Эесперт МАК назвал дату промежуточного отчета о крушении "Суперджета" в Шереметьево
0
100
18:21 30.05.2019
В Киеве решили "наказать" российских археологов за раскопки в Крыму
0
144
17:40 30.05.2019
Получивших отказ в убежище в Финляндии могут обязать носить электронные браслеты на ноге
0
157
17:12 30.05.2019
Пассажирский поезд загорелся в Амурской области - СМИ
0
200
17:00 30.05.2019
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2023 года
0
203
16:32 30.05.2019
Австрийское правительство впервые возглавила женщина
0
236
16:12 30.05.2019
ЦБ рассчитывает вскоре достичь уровня международных резервов в $500 млрд
0
234
16:00 30.05.2019
Монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира - Путин
0
246
15:32 30.05.2019
Дума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные ДТП" с жертвами
0
256

Возврат к списку