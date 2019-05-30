Цена на нефть марки Brent ползет вниз

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% - до $65,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $66 за баррель 28 марта 2019 года.