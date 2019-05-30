0
0
114
НОВОСТИ

В Роскосмосе изучат заявление США о намерении отказаться от пусковых услуг России

20:20 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет Минобороны США на использование услуг России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года еще предстоит изучить. Об этом ТАСС в четверг сообщил Михаил Ремизов, советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Этот вопрос еще предстоит изучить. В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", - отметил собеседник агентства.

Но и в этом случае, по его словам, "потери будут сугубо гипотетические, так как на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 30.05.2019
Роскосмос критикует Пентагон за проявление недобросовестной конкуренции
0
49
20:35 30.05.2019
Франция и Германия намерены создать условия для встречи в Нормандском формате на высшем уровне
0
87
19:40 30.05.2019
Цена на нефть марки Brent ползет вниз
0
140
19:20 30.05.2019
Зеленский: У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны
0
161
18:45 30.05.2019
Эксперт МАК назвал дату промежуточного отчета о крушении "Суперджета" в Шереметьево
0
184
18:21 30.05.2019
В Киеве решили "наказать" российских археологов за раскопки в Крыму
0
221
17:40 30.05.2019
Получивших отказ в убежище в Финляндии могут обязать носить электронные браслеты на ноге
0
220
17:12 30.05.2019
Пассажирский поезд загорелся в Амурской области - СМИ
0
262
17:00 30.05.2019
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках с 2023 года
0
258
16:32 30.05.2019
Австрийское правительство впервые возглавила женщина
0
297

Возврат к списку