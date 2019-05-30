В Роскосмосе изучат заявление США о намерении отказаться от пусковых услуг России

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет Минобороны США на использование услуг России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года еще предстоит изучить. Об этом ТАСС в четверг сообщил Михаил Ремизов, советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Этот вопрос еще предстоит изучить. В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", - отметил собеседник агентства.

Но и в этом случае, по его словам, "потери будут сугубо гипотетические, так как на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".