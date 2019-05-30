В Роскосмосе изучат заявление США о намерении отказаться от пусковых услуг России
20:20 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет Минобороны США на использование услуг России при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года еще предстоит изучить. Об этом ТАСС в четверг сообщил Михаил Ремизов, советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
"Этот вопрос еще предстоит изучить. В интересах американского военного космоса Россия ни в какую кооперацию с США не вовлечена, но если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными", - отметил собеседник агентства.
Но и в этом случае, по его словам, "потери будут сугубо гипотетические, так как на фоне бурного роста средств выведения в США вероятность получения новых гражданских заказов от американцев невелика".
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