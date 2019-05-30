Франция и Германия намерены создать условия для встречи в Нормандском формате на высшем уровне
20:35 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Германии и Франции намерены в ближайшее время провести переговоры, на которых обсудят условия проведения встречи в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина) на высшем уровне. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ, опубликованном пресс-службой французского внешнеполитического ведомства в четверг.
"Германия и Франция поддерживают стороны, чтобы способствовать восстановлению конструктивных переговоров. Переговоры со сторонами продолжатся в ближайшее время, в частности, чтобы создать условия для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате", - гласит коммюнике.
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