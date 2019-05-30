Роскосмос критикует Пентагон за проявление недобросовестной конкуренции
21:00 30.05.2019 Источник: Интерфакс
Решение Пентагона запретить с 2023 года американским компаниям сотрудничать с Россией в коммерческих космических пусках негативно отразится на международном сотрудничестве, заявляют в "Роскосмосе".
"Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - говорится в заявлении госкорпорации.
"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - отмечается в нем.
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