Стало известно, пуски каких ракет Минобороны РФ планирует в 2019-20-х гг

21:30 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ в 2019-2020 годах проведет два пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и три пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", следует из материалов портала госзакупок.

Согласно материалам портала, в 2019-2021 годах министерство проведет два пуска МБР "Сармат", три пуска МБР "Ярс" и четыре пуска МБР "Тополь". Также планируется выполнить три пуска новой тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Также министерство проведет один пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2", семь пусков ракеты-носителя "Союз 2.1.в" и четыре пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б"