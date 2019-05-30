Беглов идет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. "Я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем", - заявил он в четверг в эфире телеканала "78".