"Цифровые" клиенты банков тратят на 15% больше остальных, выяснил МКБ

09:00

Московский кредитный банк (МКБ), анализируя поведение клиентов, обнаружил, что при переходе в онлайн размер средней транзакции потребителя банковских услуг увеличивается на 15%. Таким образом клиенты, использующие дистанционное банковское обслуживание, склонны к более частым и крупным покупкам, чем «нецифровые» клиенты. Результаты исследования представил, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков на XX Международном ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019».Исследование МКБ было посвящено использованию дистанционных сервисов и продуктов банка. У клиентов разной степени вовлеченности в диджитал-каналы сравнивали частоту транзакций, средний чек и показатели остатков на счетах. Исследование основывалось на гипотезе, что «цифровые» клиенты более активны, чем «нецифровые», и увеличение цифрового взаимодействия приводит к росту потребительской активности.