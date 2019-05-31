В СНБО Украины уже указали примерно время, когда может состояться встреча лидеров "Нормандской четверки"
23:30 30.05.2019 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.
"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.
НОВОСТИ
- 22:20 30.05.2019
- Беглов идет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец
- 22:00 30.05.2019
- Помощник главы Пентагона: Российские ЗРС С-400 у Турции - катастрофа для НАТО
- 21:30 30.05.2019
- Стало известно, пуски каких ракет Минобороны РФ планирует в 2019-20-х гг
- 21:00 30.05.2019
- Роскосмос критикует Пентагон за проявление недобросовестной конкуренции
- 20:35 30.05.2019
- Франция и Германия намерены создать условия для встречи в Нормандском формате на высшем уровне
- 20:20 30.05.2019
- В Роскосмосе изучат заявление США о намерении отказаться от пусковых услуг России
- 19:40 30.05.2019
- Цена на нефть марки Brent ползет вниз
- 19:20 30.05.2019
- Зеленский: У нас две войны - война с Россией, и война с коррупцией внутри страны
- 18:45 30.05.2019
- Эксперт МАК назвал дату промежуточного отчета о крушении "Суперджета" в Шереметьево
- 18:21 30.05.2019
- В Киеве решили "наказать" российских археологов за раскопки в Крыму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать