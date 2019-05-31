В СНБО Украины уже указали примерно время, когда может состояться встреча лидеров "Нормандской четверки"

23:30 Источник: Интерфакс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сообщил он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.