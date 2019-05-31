После провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа в КНДР казнили чиновника - СМИ
09:00 31.05.2019 Источник: Lenta.ru
Спецпредставителя Государственного совета Северной Кореи по делам США Кима Хек Чхоля казнили после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo.
По информации издания, вместе с Чхолем казнили еще четырех сотрудников Министерства иностранных дел. Причиной наказания стало то, что они не смогли достичь соглашения с американским лидером на втором саммите США-КНДР.
Кроме того, к каторге приговорили первого заместителя северокорейского лидера Кима Ен Чхоля.
Как отмечает РИА Новости, официально подтвердить эту информацию невозможно. В то же время Chosun Ilbo ранее неоднократно заявляла о казнях чиновников, что, как выяснялось впоследствии, не соответствовало действительности.
Ранее Северная Корея отказалась возобновлять переговоры с США по ядерному разоружению.
27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Lenta.Ru
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