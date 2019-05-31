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НОВОСТИ

РФ отказалась продать Ирану комплексы С-400 - Bloomberg

09:05 31.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия отказалась продать Ирану комплексы С-400. По данным источников Блумберг, такое решение принял лично президент Владимир Путин. Якобы это было сделано из-за опасений, что поставки зенитно-ракетных систем усилят напряженность на Ближнем Востоке. Официального подтверждения этой информации пока нет. 

Ситуация в регионе обострилась в этом месяце. Вашингтон и Эр-Рияд заподозрили Тегеран в причастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.  Эхо Москвы

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