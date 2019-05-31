Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

09:20 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп объявил о введении 5-процентных пошлин на все товары из Мексики. По словам президента США, они будут действовать до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в страну не прекратится.

Пошлины будут введены 10 июня и поначалу составят 5 процентов, но будут постепенно расти вплоть до решения проблемы с нелегальной иммиграцией. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

В заявлении президента США, распространенного Белым домом, были приведены дополнительные детали. Пошлины будут поднимать на 5 процентов в месяц до 1 октября, когда они достигнут 25 процентов. На этом уровне они останутся до тех пор, пока Мексика «не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории».



Власти Мексики уже отреагировали на это решение. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что в США уже сегодня вылетает делегация во главе с министром иностранных дел страны. Их целью будет достижение соглашения. Лопес Обрадор в своем обращении к Трампу подчеркнул, что «социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер».



Решение Трампа о введении пошлин уже раскритиковали и в самих США. В частности, его назвал ошибочным глава финансового комитета Сената Чак Грассли. Эхо Москвы

