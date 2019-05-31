Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о проведении Россией ядерных испытаний

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления США о том, что Россия проводит ядерные испытания, - это бредовые домыслы, несостоятельность которых подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США", - отметил Лавров.

