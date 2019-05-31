"Прямая линия" Путина запланирована на 20 июня - СМИ

10:00 Источник: РБК

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня, рассказали два близких к администрации президента источника РБК. В Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников.

«Прямая линия» в последние годы проходила в Гостином дворе. Формат существует с 2001 года. РБК