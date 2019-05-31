Россия предлагает Японии перейти на полный безвизовый режим

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва предложила Токио полностью отказаться от виз и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - отметил министр. - Будем надеяться, что диалог продолжится".



"В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента [России Владимира] Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо", - добавил глава МИД РФ.

