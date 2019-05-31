Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей - спецдокладчик ООН

10:20 Источник: Lenta.ru

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер, пишет Times.

«У Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, в том числе стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму», — объяснил специалист, добавив, что свидетельства «жестокого и бесчеловечного» обращения можно увидеть невооруженным глазом.



30 мая стало известно, что Ассанж испытывает серьезные проблемы со здоровьем, из-за них его перевели в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Основатель WikiLeaks, по словам адвоката, не в состоянии вести нормальный разговор из-за своего плохого самочувствия.

Британская полиция арестовала Ассанжа 11 апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне. Перед этим власти Эквадора отказали основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища, где он укрывался почти семь лет. Разоблачитель попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. Lenta.Ru

