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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

10:32 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. В министерстве сослались на научные исследования, согласно которым дым может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников заведений.

По данным ведомства, курение кальяна опасно, так как приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. Употребление бестабачных кальянов создаёт риск распространения инфекционных заболеваний.

Ранее Мосгордума направила в федеральный парламент законопроект, который регулирует оборот «устройств, имитирующих курение табака» — это, к примеру, вейпы, кальяны и электронные сигареты.  Говорит Москва

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