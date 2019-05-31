Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. В министерстве сослались на научные исследования, согласно которым дым может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников заведений.

По данным ведомства, курение кальяна опасно, так как приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. Употребление бестабачных кальянов создаёт риск распространения инфекционных заболеваний.



Ранее Мосгордума направила в федеральный парламент законопроект, который регулирует оборот «устройств, имитирующих курение табака» — это, к примеру, вейпы, кальяны и электронные сигареты. Говорит Москва

