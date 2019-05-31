Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе
10:32 31.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. В министерстве сослались на научные исследования, согласно которым дым может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников заведений.
По данным ведомства, курение кальяна опасно, так как приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления. Употребление бестабачных кальянов создаёт риск распространения инфекционных заболеваний.
Ранее Мосгордума направила в федеральный парламент законопроект, который регулирует оборот «устройств, имитирующих курение табака» — это, к примеру, вейпы, кальяны и электронные сигареты. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 31.05.2019
- Мэрия Екатеринбурга назвала пять мест для возможного строительства храма
- 11:00 31.05.2019
- Пентагон опасается, что РФ сможет собирать разведданные о новых американских истребителях с помощью С-400
- 10:20 31.05.2019
- Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей - спецдокладчик ООН
- 10:05 31.05.2019
- Россия предлагает Японии перейти на полный безвизовый режим
- 10:00 31.05.2019
- "Прямая линия" Путина запланирована на 20 июня - СМИ
- 09:32 31.05.2019
- Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о проведении Россией ядерных испытаний
- 09:20 31.05.2019
- Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
- 09:05 31.05.2019
- РФ отказалась продать Ирану комплексы С-400 - Bloomberg
- 09:00 31.05.2019
- После провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа в КНДР казнили чиновника - СМИ
- 09:00 31.05.2019
- "Цифровые" клиенты банков тратят на 15% больше остальных, выяснил МКБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать